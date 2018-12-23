«استقبلنا 18 ألف CV وسنوظف 20 تقنيا فقط في قاعدة الصيانة»

بخوش علاش الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، لـالنهار:

استقبلت مديرية الموارد البشرية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ثمانية عشر ألف سيرة ذاتية لشباب خريجي الجامعات، تخصص تقني طيران للالتحاق بقاعدة الصيانة، وهذا في ظرف شهر، بعد إعلان التوظيف الذي كان قد تزامن وإضراب تقنيي المؤسسة الذي استمر لأكثر من عشرة أيام.

سيتم انتقاء عشرين سيرة ذاتية من أصل ثمانية عشر ألف أخرى استقبلتها مديرية الموارد البشرية، باعتبارها تمثل العدد الحقيق لاحتياجات الشركة قصد توظيف أصحابها في قاعدة الصيانة -حسبما كشف عنه بخوش علاش- الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في تصريح خص به «النهار».

وهذا خلال الأيام القليلة القادمة لتغطية العجز والتقليص من حدة الاضطرابات التي يسببها التقنيون المضربون بصفة فجائية من فترة إلى أخرى.

وأكد على أن التوظيف في الشركة سيكون مستقبلا حسب الحاجة، وعند الضرورة، بالنظر إلى الوضعية المالية التي تمر بها.

مؤسسة وطنية لاستكمال مشروع مقر الجوية الجزائرية بعد شهر من الآن

إلى ذلك، وبخصوص أهم المستجدات الطارئة على المقر الجديد للجوية الجزائرية الكائن مقره بمدينة الأعمال بباب الزوار، الذي توقفت به الأشغال منذ عدة سنوات بسبب نزاع مع شركة الإنجاز ولجوء الأخيرة إلى التحكيم الدولي الذي حكم لصالحها وأمر الشريك الوطني بتقديم تعويضات مالية.

قال المسؤول الأول عن الشركة إن إعادة بعث الأشغال ستكون في غضون شهر ومن طرف مؤسسة وطنية، قائلا «نتفاوض حاليا مع ثلاثة شركاء وطنيين وسنختار واحدا لإتمام الأشغال المتوقفة بالمقر منذ عدة سنوات».

أما فيما يتعلق بمصير المقر القديم الذي تستغله الجوية الجزائرية بشارع موريس أودان، والذي يعتبر في الأصل ملكا لـ«ڤاورية» رد بخوش «لن نتنازل عن المقر وسنبقى نستغله بعد رحيلنا إلى باب الزوار».

وبشأن المناقصة الدولية الخاصة باقتناء ثلاثين طائرة جديدة، أكد علاش بأن المناقصة سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، وأن اقتناء طائرات من الحجم الكبير 380 لن يدون ضمن دفتر الشروط وإنما سنعتمد على طائرات من نفس الحجم الذي نستغله حاليا.

تسخير 6 طائرات لتصدير المنتوجات الجزائرية

وفي المقابل، وبخصوص مدى استعداد الشركة للمساهمة في الرفع من حجم صادرات الجزائر إلى مختلف دول العالم، فقد سخرت إدارة الشركة -حسب بخوش- ست طائرات من مختلف الطرازات، منها طائرتين من طراز ATR لنقل المسافرين، سيتم تغييرها إلى طائرات شحن من أجل استغلالها في عمليات التصدير وأخريين من نوع «بوينغ» واثنين مخصصتين من قبل لعمليات الشحن.

بعنا 3 طائرات «خردة» لمتعامل أجنبي

هذا، وقد تمكنت مؤخرا شركة الخطوط الجوية الجزائرية من بيع الطائرات الثلاثة «الخردة» التي بلغ عمرها ثمانية وعشرين عاما إلى متعامل أجنبي، «قمنا ببيع الطائرات الثلاثة الخردة كاملة وليست قطع غيار مثلما جرت عليه العادة، وحولنا تلك الأموال إلى خزينة المؤسسة»، يؤكد بخوش علاش.

الجزائر راسلت أمريكا رسميا الأسبوع الماضي لفتح خط جوي مباشر

ودائما، وفي الحديث الذي خص به «النهار» على هامش مراسم انطلاق فعاليات الطبعة السابعة والعشرين لفعاليات معرض الإنتاج الوطني.

كشف علاش عن مراسلة رسمية تقدمت بها مصالح وزارة النقل والأشغال العمومية إلى نظيرتها الأمريكية من أجل فتح جديد يربط الجزائرية بأمريكا، مؤكدا على أن الخط هذا سيكون مباشرا.