مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يبحث مع كوريا آفاق الشراكة والتبادل التجاري

استقبل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، رفقة نائبه رضا حشلاف، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة جمهورية. كوريا لدى الجزائر، أوم سونغ-بيو، وذلك حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن اللقاء تمحور حول بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية. والتجارية بين البلدين، لاسيما من خلال تطوير شراكات جديدة في مختلف القطاعات والمجالات، بما يفتح. آفاقاً أوسع للتعاون وتبادل الاستثمارات بين المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر وكوريا.