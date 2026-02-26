وزير الداخلية يستقبل سفير الصين لتعزيز التعاون الثنائي

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الخميس بقصر الحكومة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، دونغ قوانغلي

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتأكيد جودة العلاقات التاريخية بين الجزائر والصين، واستعراض مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة للجزائر والصين.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق في مختلف المجالات لضمان دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين.