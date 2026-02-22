الجزائر وناميبيا تعززان التعاون في قطاع المحروقات

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد بمقر الوزارة، المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا، كورنيليا شيلونغا، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وسفير ناميبيا لدى الجزائر.

اللقاء ركز على تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المحروقات وصناعة النفط والغاز، من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير وتسييل الغاز ونقله. وتمت مناقشة تبادل الخبرات في التنظيم والتسيير والتكوين، إلى جانب وضع برامج عمل تنفيذية ومشاريع ملموسة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وأكد الوزير عرقاب على ديناميكية العلاقات الجزائرية-الإفريقية والتزام الجزائر بسياسة طاقوية تعزز الشراكات جنوب–جنوب، بينما أشادت المستشارة الناميبية بالنموذج الجزائري في إدارة قطاع المحروقات، مؤكدة رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرة الجزائرية وتطوير شراكات مع الشركات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك.