استقرار أسعار البطاطا عند 55 دينار جزائري بعد ارتفاع مخزونها

كشف المدير المركزي للإنتاج الفلاحي وتطويره، محمد خروبي، أنّ أسعار البطاطا عرفت استقرارا، عند سعر 55 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، بعدما تجاوز سعرها أوائل شهر أكتوبر 65 دينار للكيلوغرام الواحد.

وقال محمد خروبي، خلال ندوة صحفية، إنّ استقرار الأسعار، يرجع لإرتفاع الكمية المخزنة من منتوج البطاطا، والتي تفوق 99 ألف طن، عبر 69 مخازن التبريد متواجدة عبر 14 ولاية .

مضيفا أن أسعارها في أسواق الجملة تراوح مابين 37 دينار جزائري إلى 45 دينار جزائري، مشيرا أنّ أسعار منتوج البطاطا، التي تم جنيها حديثا، يصل سعرها إلى 65 دينار جزائري للكيلو غرام .

ومن جهة أخرى كشف المتحدث، أن إنتاج البطاطا عرف تطورا ملحوظا، من خلال المساحة المزروعة عبر الوطن، حيث بلغ الإنتاج الوطني الموجّه للاستهلاك 41 مليون قنطار سنويا .

إضافة إلى المساحة المغروسة للبطاطا الموسمية، والتي تمولها منطقة هضاب العليا والأغواط، والتي وصل إنتاجها حوالي إنتاج 69 ألف طن وعملية الجني لاتزال متواصلة.