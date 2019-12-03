استقرار أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية

سجلت أسعار الذهب ،اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق العالمية بالرغم من فرض أمريكا رسوم جديدة على كل من البرازيل والأرجنتين.

وقالت وكالة رويترز، أن تداولات أسعار الذهب اليوم انحصرت في نطاق ضيق.

وأشارت الوكالة في السياق ذاته، أن التعاملات الفورية للذهب قد تراجعت إلى ما نسبته 0.1 في المائة أي ما يعادل 1460.92 دولار للأوقية.

في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2 في المائة أي ما يعادل 1466.60 دولار للأوقية.

ويأتي هذا بعد إعلان أمريكا فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين.