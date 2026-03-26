استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار ‌الذهب هذا الخميس, مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أكثر وضوحا.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية (4503.29) دولارات للأوقية (الأونصة), فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة (1.2%), لتصل إلى (‌4500) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى, انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية (0.1%) ليصل إلى (71.19) دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية (0.7%) إلى (1906.90) دولارات, ونزل البلاديوم (1.4%) إلى 1404 دولارات.