استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس الجمعة، عند 4077.19 دولارا للأوقية، بعد أن كانت قد هبطت أكثر من 1 بالمائة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمائة، إلى 4076.90 دولارا للأوقية.

فيما يتجه المعدن النفيس لتسجيل خسارة أسبوعية طفيفة بنسبة 0.1 بالمائة.

وفي باقي المعادن النفيسة انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة، إلى 49.99 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 1.2 بالمائة، إلى 1529 دولارا للأوقية فيما تراجع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1372.44 دولارا للأوقية.