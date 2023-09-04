استقرار أسعار اللحوم والمواد واسعة الاستهلاك.. وزير الفلاحة يتوعد

توعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات صارمة فيما يخص الإنتاج الفلاحي للمواد الواسعة الاستهلاك. على غرار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء.

كما قال وزير الفلاحة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023/2024 في مجلس الأمة “سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في أقرب وقت”. “لتوفير مختلف المواد وضمان الاستقرار في الأسعار”.

وأكد هني، أنه يجري الإعداد لإطلاق ثلاثة برامج وطنية تهدف لتوسيع إنتاج التمور والزيتون وكذا حماية المربين. مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لتوسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون. لاسيما في السهوب والجنوب، “سننطلق فيه خلال السنة الجارية”. مبرزا أهمية البرنامج الوطني لحماية المربي. لاسيما من ناحية توزيع الأعلاف المدعمة، وكذا برنامج توسيع إنتاج التمور، اللذين يجري العمل عليهما.