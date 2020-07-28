استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتمحو مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة.

إذ يضعف تنامي حالات الإصابة بكورونا توقعات الطلب على الخام في مواجهة التفاؤل إزاء المزيد من التحفيز الأمريكي.

وأنعشت جهود تحفيز الاقتصاد الامريكي من أزمة كورونا الآمال بطلب قوي على النفط لكن من المرجح أن يواجه اقتراح من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين معارضة من الديمقراطيين لتتأجل حزمة تحفيز أخيرة.

واستقر سعر خام برنت عند 43.41 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا ما يوازي 0.3 بالمائة إلى 41.46 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بما يصل إلى 0.5 بالمائة في وقت سابق من الجلسة.

استقرار أسعار النفط أمام تخوفات من تراجع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتمحو مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ يضعف تنامي حالات الإصابة بكورونا توقعات الطلب على الخام في مواجهة التفاؤل إزاء المزيد من التحفيز الأمريكي.

وأنعشت جهود تحفيز الاقتصاد الامريكي من أزمة كورونا الآمال بطلب قوي على النفط لكن من المرجح أن يواجه اقتراح من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين معارضة من الديمقراطيين لتتأجل حزمة تحفيز أخيرة.

واستقر سعر خام برنت عند 43.41 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا ما يوازي 0.3 بالمائة إلى 41.46 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بما يصل إلى 0.5 بالمائة في وقت سابق من الجلسة.