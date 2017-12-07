استقرار أسعار النفط بسبب انخفاض المخزونات الأمريكية من الوقود

شهدت اسعار النفط اليوم استقرارا بسبب ارتفاع إنتاج الأمريكي من النفط وزيادة مخزونات الوقود.

و بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 55.95 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن سعر التسوية السابقة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت سبعة سنتات إلى 29ر61 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 6ر5 مليون برميل حتى الأول من ديسمبر إلى 1ر448مليون برميل.

و حسب بعض المحللين فان المتعاملين شعروا بقلق أكبر من الارتفاع الحاد في مخزونات البنزين.

وارتفعت مخزونات البنزين 6.8 مليون برميل إلى 220.9 مليون برميل وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.