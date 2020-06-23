استقرار أسعار النفط فوق 42 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة نتيجة حالة من الارتباك إزاء مصير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانتابت الأسواق حالة من الفزع بسبب تعليقات مفاجئة أدلى بها بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض.

وقال فيها إن الاتفاق الذي كان جرى التوصل إليه بشق الأنفس انتهى لكن تأكيدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق بأن الاتفاق لايزال قائما هدأت الأعصاب المتوترة.

وتراجع خام القياس العالمي برنت ب 0.6 بالمائة لتبلغ 42.82 دولار للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق لأدنى مستوى في الجلسة عند 42.21 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأمريكي ب 0.9 بالمائة ليسجل 40.35 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى المستوى المتدني البالغ 39.76 دولار.

وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أدنى مستوياتها في سنوات منذ أن أصابت جائحة فيروس كورونا التي بدأت في الصين الولايات المتحدة بشدة. وكرر الرئيس ترامب وإدارته اتهامات لبكين بعدم الشفافية بشأن التفشي.