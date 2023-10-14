استقرار.. أمطار ورياح: أحوال الطقس خلال 24 ساعة القادمة
افادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، أن خلال 24 ساعة القادمة، سيكون الطقس مختلف من منطقة إلى أخرى. حيث ستشهد ولايات الوطن أجواء متقلبة من أمطار ورياح واستقرار في درجات الحرارة. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الطقس سيكون مشمسا ورياح تصل إلى 30 كلم/سا، يوم الأحد، على المناطق الشمالية والساحلية، وأمطار على الداخلية الغربية.
وستشهد المناطق الجنوبية، أمطار رعدية على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي. وطقس مشمس على باقي المناطق الأخرى. ورياح تصل إلى 40 كلم/سا مع تطاير الرمال. وعن درجات الحرارة، فستتراوح بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 26 و30 درجة بالمناطق الداخلية. وبين 29 و39 درجة بالمناطق الجنوبية.
“الشتا” على 8 ولايات اليوم
وحذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن اليوم.
وأوضح تنبيه للمصلحة ذاتها، أن تساقط الأمطار سيكون مرتقب بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.
كما أشار التنبيه من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية، هي كل من إليزي، جانت، إن صالح و تمنراست.
كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه ثان، يفيد بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة. من مساء اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد. وهذا في كل من ولايات وهران، عين تموشنت، تلمسان و سيدي بلعباس.