استقرار حالة الطقس على أغلب ولايات الوطن

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن الأجواء في المناطق الغربية، ستشهد ضباب مع سحب سفلى خلال الصبيحة، خاصة الداخلية والهضاب العليا.

وتتحسن الأجواء وتصبح من صافية إلى قليلة الغيوم.

أما المناطق الوسطى، فستعرف ضباب وسحب سفلى، خلال الصبيحة، خاصة بالمناطق الداخلية والهضاب العليا.

وتنقشع الغيوم، ليعم الصفاء مرفوق بسحب عابرة خلال الظهيرة.

وستشهد المناطق الشرقية،أجواء ممطرة وغائمة على المناطق الساحلية،والداخلية والهضاب العليا خاصة على أقصى الشرق، لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

وفي الجنوب يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أجواء صافية على العموم.

أما درجات الحرارة،فستتراوح مابين 17 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية،و13 إلأى 20 درجة بالمناطق الداخلية،و18 إلى 37 درجة بالجنوب.