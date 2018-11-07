استقرار حالة الطقس غدا الخميس بكامل ربوع الوطن

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الشمالية، ستشهد، يوم الخميس، استقرار في الطقس، والأجواء تكون صافية على العموم.

وستكون رياح ضعيفة من متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية ومن شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الوسطى والشرقية.

وتكون متغيرة الاتجاه على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

أما الجنوب فسيعرف أجواء صافية على العموم، مع رياح ضعيفة ومتغيرة الاتجاه.

وأضافت الورقة الجوية، أن درجات الحرارة، ستتراوح ما بين 19 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية.

وستكون الحرارة، مابين 17 إلى 25 درجة بالمناطق الداخلية، وما بين 22 إلى 37 درجة بالجنوب.