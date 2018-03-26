استقرار حالة الطقس و ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الغد

تتوقّع مصالح الأرصاد الجوية استقرارا في حالة الطقس في المناطق الشمالية ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

مع درجات حرارة تقارب معدلها الفصلي.

وقال رفيق حمداش، رئيس فرقة التنبؤات الجوية في اتصال هاتفي مع النهار، إنّ الأوضاع الجوية ستعرف استقرارا ابتداءً من ظهيرة اليوم.

وهذاعلى المناطق الغربية، وفي أواخر النهار على المناطق الوسطى.

فيما ستبقى الأجواء الغائمة على المناطق الشرقية وقليل من الأمطار إلى غاية صبيحة الثلاثاء للتتحسن تدريجيا بعد الظهيرة.

أما فيما يخص درجات الحرارة، سيتم تسجيل ارتفاع تدريجي ابتداءً من يوم الثلاثاء، حيث ستعود إلى معدلها الفصلي.