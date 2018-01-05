استقرار في أسعار الذهب

استقرت أسعارالذهب حول أعلى مستوى لها في ثلاثة شهور ونصف الشهر حيث توقف الصعود في الآونة الأخيرة.

وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 0.72 بالمئة إلى 1322.18 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأميركي.

بينما ارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 0.24 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1321.6 دولار للأوقية.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو وسط تفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو.

لكن الذهب، الذي يتحرك في العادة في اتجاه معاكس للعملة الأميركية، لم يتمكن من الاستفادة من ضعف.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية الذي يزيد من تكلفة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.