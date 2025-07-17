استقرار في بيت اتحاد الحراش: حدادو وفرحات يجددان لموسم آخر

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش، اليوم الخميس، عن تجديد عقدي اللاعبين الظهير الأيسر، رابح حدادو و المدافع المحوري، إبراهيم فرحات لموسم إضافي.

ليُواصلا بذلك اللاعبان، مشوارهما مع “الصفراء” في الموسم القادم. في إطار سعي الإدارة للحفاظ على استقرار التشكيلة وتعزيز روح الاستمرارية داخل الفريق، لتحقيق هدف الصعود للرابطة المحترفة الموسم المقبل.

يأتي هذا القرار ليعكس ثقة الطاقم الفني والإداري في قدرات الثنائي. و الذي أظهر التزامًا كبيرًا وروحًا قتالية على مدار الموسم الماضي. ويُنتظر منهما لعب أدوار مهمة في المشروع الرياضي للفريق الطامح لاستعادة بريقه.

للإشارة، جددت إدارة إتحاد الحراش، عقود كل من الحارس، فوزي شاوشي، والمهاجم شوكي أيوب. كما ستعلن عن صفقات جديدة خلال الساعات القادمة.