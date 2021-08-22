قناة النهار استقرار في حالة الطقس بداية من الثلاثاء ودرجات حرارة فصلية بقلم قناة النهار نشر في 22 أوت 2021 - 13:59 الطقس شارك غرِّد 270 0 استقرار في حالة الطقس بداية من الثلاثاء ودرجات حرارة فصلية رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=975339 اقرأ أيضا الجزائر تنتصر دائما على الازمات بحكومتها وتضحيات جيشها ووحدة شعبها قناة النهار 15 أوت الصيف يحلى معنا/ طقطقة العظام وفرقعة المفاصل.. علاج لتقويم العمود الفقري قناة النهار 16 أوت الصيف يحلى معنا/ نبتة العدراء.. طرق وكيفية الإعتناء بها قناة النهار 18 أوت حديث الصحافة / لا رحمة مع من يتلاعب بإستقرار البلاد قناة النهار 09 أوت