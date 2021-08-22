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قناة النهار

استقرار في حالة الطقس بداية من الثلاثاء ودرجات حرارة فصلية

بقلم قناة النهار
استقرار في حالة الطقس بداية من الثلاثاء ودرجات حرارة فصلية
الطقس
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استقرار في حالة الطقس بداية من الثلاثاء ودرجات حرارة فصلية

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