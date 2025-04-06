استقرار نسبي في أسعار الخضر والفواكه عبر الأسواق الجزائرية

شهدت الأسواق الجزائرية لنهار اليوم الأحد استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضر والفواكه، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

حيث سجلت أسعار الخضر الطازجة تفاوتًا بين الولايات، حيث تراوحت أسعار البطاطا بين 91 و119 دج، بمتوسط 105 دج/كغ، فيما بلغت أسعار الطماطم ما بين 84 و110 دج، ب 97 دج/كغ. أما البصل الجاف فقد تراوح سعره بين 83 و110 دج، ب 97 دج/كغ.

وفيما يخص الثوم الجاف، فقد سجل سعرًا مرتفعًا نسبيًا، بـ 655 دج/كغ، وهو من بين الأغلى في قائمة الخضر المعروضة. أما الجزر فقد بلغ متوسط سعره 88 دج، يليه اللفت بـ92 دج.

أما فيما يتعلق بالفواكه الطازجة، تراوح سعر البرتقال بين 100 و160 دج، بـ 129 دج/كغ، في حين بلغ سعر التفاح المحلي 296 دج، وهو الأعلى بين الفواكه المتوفرة. أما التمر فقد استقر سعره عند 522 دج/كغ.فيما سجل الموز استقرارًا في السعر، بـ 388 دج/كغ.

وفيما يخص المنتجات الحيوانية، بلغ سعر لحم الدجاج 409 دج/كغ، أما لحم البقر المحلي فقد استقر عند 1526 دج/كغ. وسجل سعر البيض 42 دج للوحدة، فيما بلغ سعر الحليب المبستر في الأكياس 98 دج للتر الواحد.