استقرار نسبي للدينار التونسي رغم وفاة السبسي وإلغاء المهرجانات

سجلت قيمة الدينار التونسي استقرارا نسبيا في بورصة التعاملات التونسية، اليوم الخميس، على الرغم من إعلان الرئاسة التونسية لخبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

هذا الإستقرار كشفت عنه الأرقام والإحصاءيات الرسمية لبورصة التعاملات التونسية، حيث بلغ سعر صرف الدينار التونسي 41.9 أمام الدينار الجزائري، بينما بلغ سعر الدينار التونسي في السوق الموازية 61.5 دينار جزائري، وهو ما رصدته “النهار أونلاين” في منطقة أم الطبول شرقي الجزائر.

ومن المتوقع أن تتأثر بورصة أسعار صرف الدينار التونسي في طابعيها الرسمي والموازي في قادم الأيام بالأحداث التي تشهدها تونس، خصوصا بعد الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي، وما أعقبه من إعلان للحداد، وإلغاء كافة الأنشطة الثقافية والفنية لمدة أسبوع.