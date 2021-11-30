استقرار وصفاء اليوم..وعودة الأمطار والثلوج بداية من الخميس

يعرف الطقس اليوم الثلاثاء استقرار وصفاء بعد موجة الإضطرابات الجوية الأخيرة.

كما تعرف الأحول الجوية استمرار في انخفاض درجات الحرارة.

أما بداية من يوم الخميس، ستشهد الأجواء عودة الإضطرابات الجوية.

أين سيتم تسجيل أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة، مع رياح قوية تتعدى 40 كلم/سا.

كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الأمطار ستتساقط على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية الساعة 09سا من صبيحة اليوم. كما أن كمية الأمطار قد تتعدى 40 ملم محليا.

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كما أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة جراء التساقط الغزير للأمطار والثلوج تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور أمام المواطنين.

وأضافت ذات المصالح، أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أن الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأصنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو بسبب مغلق بسبب تراكم الثلوج.

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