استكشاف خارق للطبيعة.. “عظام الحيتان” تفوز بجائزة أفضل صورة تحت الماء

فاز المصور السويدي ألكسندر داوسون بجائزة أفضل صورة تحت الماء لهذا العام عن صورته الفوتوغرافية “عظام الحيتان”.

الغواصة، وهي امرأة ألمانية في الخمسينيات من عمرها، أضاءت عظام الحوت بمصباح يقع على عمق 5-6 أمتار تحت الجليد. وهي الحفرة التي دخل فيها المصور والغواص مرئية باللون الأبيض في أعلى الصورة.

وقال المصور لقناة BFMTV: “كل شيء أسود عندما تذهب تحت هذا الجليد. إنه سميك للغاية ويستغرق الأمر من 10 إلى 20 ثانية حتى تتكيف العيون. ثم تبدأ في رؤية عظام الحوت في القاع”.

“إنه أمر لا يصدق، إنه مثل المشي في متحف التاريخ الطبيعي، إنها حقًا تجربة خاصة جدًا،” يتابع ألكسندر داوسون.

وتم التقاط الصورة على مسافة ليست بعيدة عن قرية تاسيلاك في جرينلاند. حيث تتم ممارسة صيد الحيتان.

وبمجرد قتله، يتم إعادته إلى الشاطئ حيث يأخذ السكان الجلد واللحوم والدهون وأي شيء يمكن أن يكون مفيدًا لهم. وبمجرد حدوث المد العالي، تعود العظام إلى الماء.

بسبب التعرض المنخفض للغاية، لم يكن أمام ألكسندر داوسون خيار سوى إجراء تعديلات صغيرة: “عندما أكون تحت الماء أسمع الضوضاء. أشعر بالبرد، درجة حرارة الماء -2 درجة مئوية، الجو مظلم، نحن وحدنا، إنه مخيف. أحاول وضع كل هذه الأشياء في الصورة”.

يقدم تحرير اللقطة عرضًا غير واقعي تقريبًا نظرًا لوجود مصادر الضوء. عمل أشاد به أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

وعلق بيتر رولاندز، محرر مجلة “مصور تحت الماء لهذا العام”: “إن بدلة الغوص والمصباح اليدوي. يمنحان الصورة إحساسًا بالاستكشاف الخارق لقاع البحر”.