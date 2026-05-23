استكمال أشغال تدعيم المدرج الرئيسي لمطار حاسي مسعود

أكدت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، اليوم السبت، أنه تم استكمال جميع الأشغال الرئيسية بمشروع تدعيم المدرج الرئيسي لمطار حاسي مسعود ولواحقه.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك عدة صور توثق استكمال جميع الأشغال الرئيسية. بما في ذلك الانتهاء من أشغال التأشير الأفقي بالمطار، تمهيدا لتسليمه ووضعه حيز الاستغلال في القريب العاجل.

