استكمال البطاقية الوطنية لترقيم المركبات قريبا

نظم المدير العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف، رفقة المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية، اليوم الخميس، يومًا دراسيًا ضم إطارات المصالح المركزية ومديري التقنيين والشؤون العامة وممثلي المصالح الولائية المعنية لـ 58 ولاية. خصص لمتابعة تنفيذ مشروع البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.

اللقاء جاء في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بتسريع ورشات العصرنة قصد إتمامها في الآجال المحددة من قبل رئيس الجمهورية.

زشهد اللقاء عرضا تفصيليا لمراحل استكمال البطاقية والنظام الجديد للترقيم. مع التأكيد على ضرورة استكمال عمليات التطهير و تصحيح الأخطاء قبل تاريخ 9 نوفمبر 2025.

كما كان الملتقى فضاءً للنقاش وتبادل الآراء والانشغالات التقنية والتنظيمية وتقديم توضيحات دقيقة للمصالح الولائية. مع الإشادة بالجهود المبذولة على المستويين المركزي والمحلي لإنجاح هذا الإنجاز الرقمي الهام.

وتم التذكير، خلال اللقاء، بضرورة تعميم النظام الجديد قبل نهاية السنة الجارية. فضلا على استعمال القراءة الآلية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بما يعزز أمن وفعالية مختلف المعاملات الرقمية.