استكمال تلقيح منتسبي التربية ابتداءً من الثلاثاء القادم

يتنقّل، الثلاثاء القادم، الأطباء إلى المؤسسات التعليمية لاستكمال تلقيح منتسبي القطاع ضدّ فيروس كورونا، حسب ما ذكره وزير التربية. وتم تلقيح 62 ألف مستخدم، من بين 740 ألف، على حد -تأكيد مديرية دعم النشاطات الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بالوزارة-.

وأكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد خلال ندوة وطنية مرئية، “تواصل عملية تلقيح منتسبي قطاع التربية”. مشيرًا أنّه بعد استشارة الوزارة الأولى، تمّ التنسيق مع وزارة الصحة، على تنقل الأطباء، الثلاثاء، إلى المؤسسات التعليمية. وهذا ليتمكن منتسبو القطاع من تلقي اللقاح بمؤسساتهم، ملحا على “ضرورة” إعلام الأولياء وإشهار التواريخ المتعلقة بالعملية وفق الرزنامة المقدمة.

وتتواصل عملية تلقيح ضد كورونا التي جرى الشروع فيها يوم 22 أوت الماضي بصفة “محسوسة” مع التحاق عمال وموظفي وأساتذة القطاع بمناصب عملهم، علمًا أنّ خريطة التلقيح الخاصة بالقطاع التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الصحة، تشمل كل وحدات الكشف الـ 1433 المتواجدة على المستوى الوطني إضافة إلى 41 مركزا لطب العمل و16 مركزا طبيا للخدمات الاجتماعية لعمال التربية. وتجدر الإشارة أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد بمجلس الوزراء الأخير بـ”ضرورة” تلقيح كل مستخدمي القطاع قبل افتتاح الموسم.

وحضر الندوة المذكورة، كوادر من الإدارة المركزية، فضلاً عن مديري التربية للولايات رفقة رؤساء مصالح التمدرس والتنظيم التربوي. حيث شهدت الاطلاع على وضعية التنظيمات التربوية بالأطوار الثلاث وتقديم التوجيهات اللازمة بخصوص الدرس الافتتاحي والتكفل النفسي بالتلاميذ.

وزير التربية يؤكد على ضرورة ايلاء الدرس الافتتاحي أهمية قصوى

ووقف الوزير بعد الانتهاء من موضوع تلقيح عمال القطاع، على وضعيات التنظيمات التربوية بدقة من خلال مناقشة مديري التربية ورؤساء مصالح التنظيم التربوي في كيفية إعدادها وضبطها. مثمّنًا “المجهودات المبذولة” من طرف جميع الأطراف ومؤكدا مرافقة الوزارة لهم من خلال كامل أجهزة الإدارة المركزية.

واستعرض بلعابد خلال اللقاء ذاته، المنشور المتعلق ببروتوكول الاستفادة من فرصة إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ. كونه “فعلاً بيداغوجيًا بامتياز يمنح فرصة أخرى لأبنائنا للعودة لمقاعد الدراسة في حال توفر المقاعد البيداغوجية”.

وأكد الوزير على “ضرورة” إيلاء الدرس الافتتاحي الأهمية القصوى، مع “وجوب” تقديمه في كامل ربوع الجمهورية. مشيرا إلى أن هذا الدرس مستوحى من توجيهات الرئيس تبون، الذي آثر أن يكون متعلقا بالكوارث الطبيعية وباللحمة الوطنية.

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