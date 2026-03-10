استكمال صيانة الكابل البحري SMW4 دون تسجيل أي تذبذب في الإنترنيت

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الرأي العام، أن أشغال الصيانة المبرمجة التي تم إجراؤها على مستوى الكابل البحري للألياف البصرية SMW4 بمحطة باليرمو (إيطاليا)، قد اكتملت بنجاح كامل وفق الجدول الزمني المحدد.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن عملية الصيانة لم يكن لها أي تأثير يذكر على جودة خدمة الإنترنت في الجزائر. وذلك بفضل التدابير التقنية الاستباقية التي تم اتخاذها من طرف اتصالات الجزائر. حيث تم تحويل السعة المارة عبر الكابل الخاضع للصيانة إلى كوابل بحرية أخرى احتياطية (ترددية). لضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على مستوى التدفق المعتاد.

كما جددت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حرصها الدائم على متابعة جاهزية البنى التحتية الدولية للاتصالات. والعمل على إنشاء المزيد من الكوابل لضمان جودة الربط الدولي للإنترنت في الجزائر.

