استكمال مخطط حماية مواقع الرسومات الصخرية بتاغيت

يتكفل الديوان الوطني لتسيير واستغلال المواقع التاريخية والأثرية، بإستكمال مخطط حماية وحفظ مواقع الرسومات الصخرية لمنطقة تاغيت بولاية بشار.

وحسب ما علم من وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، فإن هذا المخطط يندرج في إطار نصوص التشريع الوطني في مجال إعداد مخططات لحماية المواقع التراثية و المناطق المحمية.

هذه المواقع التاريخية والأثرية التي تعود رسوماتها إلى أزيد من 5000 سنة.

ويمتد الموقع الذي تقع به هذه الرسومات على مساحة 500 هكتار.

وهو غني بنقوش ترجع إلى فترة ما قبل التاريخ والعصر الحجري الحديث.

وكانت هذه الرسومات الصخرية، قد تعرضت إلى التدهور بسبب الطلاء والكتابات، من طرف أفراد غير واعيين باهمية هذه المناطق التاريخية.