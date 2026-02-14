استكمال مشروع إعادة تهيئة فندق الحماديين ببجاية

قامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، بمعاينة مشروع إعادة تأهيل وتوسيع فندق الحماديين، التابع لفرع مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، مؤسسة التسيير السياحي الشرق (EGT Est)، ببلدية تيشي بولاية بجاية.

وحسب بيان للوزارة، يتربع المشروع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ93.183 متر مربع. حيث حظيت مخططاته بالمصادقة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية بتاريخ 7 جويلية 2015. فيما تم تجديد رخصة البناء بتاريخ 21 نوفمبر 2024.

ويتضمن برنامج المشروع مرافق إيواء وترفيه عصرية، حيث يضم فندقا (R+3) بسعة 139 غرفة وجناحين (VIP). إضافة إلى 7 استوديوهات في طور إعادة التأهيل والعصرنة. إلى جانب توسعة تشمل 9 بنغالوهات (R+1) تتكون من 18 شقة من نوع (F2) و21 بنغالوه (VIP) من نوع (F3)، بقدرة استيعابية إجمالية تبلغ 516 سريرا.

كما يضم المجمع قاعة مؤتمرات، مركز للياقة البدنية (SPA)، روضتين للأطفال، قاعات للتدليك والتجميل، مراكز أعمال. بالإضافة إلى مرافق ترفيهية تشمل مسبحا، ملاعب تنس، ومسرحا في الهواء الطلق. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 60 منصب شغل مباشر.

وخلال معاينتها لأشغال المشروع، شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالآجال التعاقدية واستكمال الأشغال ضمن المواعيد المحددة. مؤكدة على أهمية توظيف يد عاملة مؤهلة لضمان جودة الخدمات، مع الاعتماد على المواد والتجهيزات الجزائرية الصنع وتفادي اللجوء إلى الاستيراد.

كما دعت إلى إدراج الرقمنة في التسيير، والشروع من الآن في إجراءات اقتناء تجهيزات ومعدات الفندق. لضمان استلامها وتركيبها بالتزامن مع انتهاء الأشغال.

ومن جهة أخرى، نوهت الوزيرة بالمكانة التي يحظى بها فندق الحماديين في الذاكرة الجماعية لولاية بجاية. معتبرة إياه مرفقا سياحيا مميزا من شأنه تعزيز طاقة الإيواء ودعم الحركية السياحية بالولاية.

وفي ختام هذه المحطة، قامت الوزيرة رفقة الوالي بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة الفندق المتضمن إنشاء بنغالوهات جديدة. والتي ستشكل إضافة نوعية للسياحة الداخلية بالمنطقة، خدمة للعائلات الجزائرية.