استلام أزيد من 250 ألف كمامة من الصين

استلم الهلال الأحمر الجزائري، أزيد من 250 ألف كمامة من الصليب الأحمر الصيني، بإطار التضامن بين الشعبين في مواجهة كورونا.

وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن تاريخ التضامن الإنساني بين الشعبين الجزائري والصيني “عريق” ويمتد لسنوات طويلة.

وثمّنت بن حبيلس “دعم” الصليب الأحمر الصيني لقدرات الهلال الأحمر الجزائري خصوصا خلال الجائحة.

وبخصوص المستفيدين من هذه الهبة، أشارت المتحدثة، إلى أن الهلال الأحمر الجزائري “يعتمد على إستراتيجية لتوزيع المساعدات.

وترتكز الاستراتيجية، على المعوزين والفئات الهشة في مناطق الظل وكذا المهاجرين والأشخاص بدون مأوى.

وأوضحت المتحدثة، أن “توزيع الكمامات أو مواد التعقيم يرافقه توزيع مساعدات غذائية لأن صحة الجسم تساعد على التغلب على الفيروس”.

ومن جهته، أكد ممثل السفارة الصينية لدى الجزائر، تيان جين، أن”الجزائر كانت من أولى الدول التي دعمت الصين ببداية كورونا.

تابعا “ومن واجبنا تقديم المساعدة لها”،مشيرا أن “علاقات الصداقة التي تربط البلدين جعلت بكين تمنح الأولوية للجزائر بنقل لقاح كورونا”.

وأشاد المتحدث بقدرة الجزائر على التحكم بالوضعية الوبائية من خلال اتخاذ إجراءات وقائية استباقية”.

ودعت السفارة الصينية الرعايا الصينيين في الجزائر على المشاركة في العمل التضامني بالجزائر.