كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم السبت بالجزائر، عن استلام أول سفينة جزائرية لإزالة الأوحال من السدود في مارس المقبل،

مؤكدا ان هذه العملية تدخل في إطار تجنيد القدرات الوطنية في مجال الموارد المائية، ما شانه تقليص فاتورة استيراد التجهيزات الموجهة للقطاع.

و قال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارة تفقدية قادته للعديد من مشاريع القطاع، رفقة والي العاصمة،عبد القادر زوخ،

أن السفينة المزودة بأحدث التقنيات،والتي يتم صناعتها حاليا من قبل مهندسين جزائريين تبلغ نسبة إدماجها الصناعي 70بالمائة في مرحلة أولى،

ما سيسمح بتقليل فاتورة واردات مثل هذه التجهيزات المستغلة في ازالة الأوحال في السدود الوطنية وبالتالي رفع طاقات التخزين.

وأضاف الوزير أن عملية تجنيد القدرات الوطنية في مجال الموارد المائية للتقليص من الاستيراد لا تنحصر فقط على هذا المشروع،

بل يتم حاليا التحضير لصناعة أجهزة موجهة لمعالجة مياه السدود، والتي تبلغ نسبة إدماجها 80بالمائة والتي كانت مستوردة من قبل،

وكذا كل الأجهزة الإلكتروميكانيكية الموجهة لمحطات معالجة المياه المستعملة، والتي سيتم تصنيعها محليا.