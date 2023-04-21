استلام الطريق الإجتنابي ميناء وهران والطريق السيار خلال السداسي الثاني

سيتم استلام الطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 26 كلم خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

وحسب المديرية الولائية للأشغال العمومية، بلغت نسبة تقدم أشغال هذا المشروع الذي يتكفل بتجسيده مجمع جزائري تركي (ماكيول) بتكلفة إجمالية قدرت لحد الآن ب 50 مليار دج. أزيد من 95 بالمائة على أن يسلم خلال السداسي الثاني من عام 2023.

وعرف هذا المنفذ المروري “الهام” تأخرا في الانجاز لأسباب تقنية تمثلت في تسجيل خمس انزلاقات للتربة والتي تمت معالجتها والتكفل بها نهائيا.

و حتوى هذا المشروع الذي أنجز بأحدث التقنيات على خمس منشآت فنية منها نفق ذو منفذين على طول 930 متر. ونفق آخر بطول 1.580 متر وجسر عملاق يمتد على مسافة 680 متر. وكذا انجاز طريق أخر نحو البحر والطريق السيار, وفق نفس المصدر.

وسيسمح هذا المحور، بإضفاء قيمة مضافة وديناميكية اقتصادية وصبغة جمالية لعاصمة غرب البل. والقضاء على الاكتظاظ المروري ومنح سيولة أكبر لحركة الشاحنات التي تقصد الميناء عبر الطريق القديم.