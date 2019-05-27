استلام الطريق السريع الشرقي للعاصمة على مستوى العاليا قبل نهاية جوان المقبل

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، اليوم الاثنين أن مشروع الربط بين الطريق السريع الشرقي على مستوى العاليا بالطريق

الوطني رقم 5 والذي يسمح بتخفيف الازدحام على مستوى المحور الرئيسي لشمال العاصمة، بكل من بلديتي المحمدية وباب الزوار

سيتم استلامه نهاية جوان القادم، حيث أكد الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لعدة مشاريع جاري إنجازها بالجزائر العاصمة،

أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان سيولة حركة المرور وتخفيف الازدحام على مستوى المدخل الشرقي للعاصمة،

مبرزا ضرورة سهر أصحاب الانجاز على جودة الأشغال، كما سيسمح هذا المشروع لسائقي السيارات بالدخول إلى الطريق الوطني رقم 24

دون اللجوء الى محول حي الموز الذي غالبا ما يكون مزدحما.