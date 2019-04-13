استلام المحطة البرية لنقل المسافرين متعددة الأنماط بتقرت شهر ماي

سيتّم استلام المحطة متعددة الأنماط لنقل المسافرين، من صنف “أ” بتقرت في ورقلة في غضون شهر ماي.

وحسب مسؤولي مديرية النقل بالولاية، بلغت نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع 98 بالمائة بعد استكمال أشغال تهيئة الهياكل الداخلية والخارجية للمحطة (ممرات وأروقة مخصصة للحافلات وأخرى لمواقف سيارات الأجرة و مركبات النقل الحضري) .

يذكر أن هذه المنشأة الجديدة التي تتربع على مساحة تفوق 6 هكتارات و رصد لها غلافا ماليا بقيمة 500 مليون دج

من شأنها أن تستقبل يوميا فور دخولها حيز الخدمة أزيد من 50 ألف مسافر و600 حافلة للنقل ما بين الولايات والبلديات فضلا عن سيارات الأجرة .

تتوفر هذه المحطة على مختلف المرافق الخدماتية الضرورية التي يحتاج إليها المسافر من مطاعم و فضاءات مخصصة للراحة، بالإضافة إلى تزويدها بكاميرات مراقبة لضمان سلامتهم، مثلما جرى توضيحه.

وفي سياق متصل، يرتقب أن يطلق في غضون شهر جويلية المقبل مشاريع محطات نقل مسافرين بكل من أنقوسة من صنف (ب) والطيبات و تماسين من صنف (س)

إضافة إلى خمس محطات حضرية في كل من حي بامنديل (الضاحية الغربية لمدينة ورقلة) و مدن تقرت و سيدي خويلد و الحجيرة و الطيبات, وهذا بغرض ترقية خدمات النقل الحضري في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده الولاية.