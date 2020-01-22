استلام المسجد القطب بالأغواط نهاية 2020

أخبار الجزائر
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استلام المسجد القطب بالأغواط نهاية 2020
بقلم نادية بن طاهر

أفادت اليوم الأربعاء، مديرية البناء والتعمير بالأغواط، أنه سيتم استلام المسجد القطب بمدينة الأغواط، مع نهاية السداسي الثاني لـ2020.

وبلغت نسبة الأشغال بالمسجد والذي يعد من بين 15 مسجدا على المستوى الوطني تابع لمسجد الجزائر الأعظم، نسبة متقدمة، فاقت 50 بالمائة، حسب ما نقلته “واج” عن ذات المصلحة.

واستفادت الولاية من المسجد القطب سنة 2011، وخصص له غلاف مالي فاق 973 مليون دج.

ويتربع المسجد على مساحة تفوق الـ5 هكتارات، ويتسع لأزيد من 12 ألف مصلي.

ويتوفر المسجد على قاعة رئيسية للصلاة، وأقسام للتدريس، ومكتبة، وقاعة محاضرات، و4 سكنات وظيفية.

كما أن المساحة الخارجية للمسجد، تضم حظيرة سيارات، ومساحات خضراء، وعدة مرافق أخرى.


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