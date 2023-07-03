استلام تعيينات الحركة التنقلية للأساتذة بداية من الغد

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن استلام تعيينات الحركة التنقلية للأساتذة سيكون بداية من الغد، عند إمضائهم لمحاضر الخروج في العطلة الصيفية.

وجاء هذا في اللقاء الذي جمع الوزير مع مديري التربية ،بالتحاضر المرئي. لمتابعة مدى تجسيدا للالتزام المتعلق برقمنة الحركة النقلية الخاصة بسلك الأساتذة. وفي إطار متابعة تطبيق الترتيبات المتبقية من هذه العملية.

وقد تابع الوزير، ولاية بولاية، مدى تنفيذ مديري التربية للإجراء المقرّر لهذا اليوم (02-07-2023). والمتمثل في الإطلاق الرقمي للحركة واستخراج الجداول والمقاييس والمحاضر. لعرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء الرأي. حيث سجّل بكل ارتياح وتيرة إنجاز هذه العمليات التي ستُمكّن من طبع مقررات التعيين وإرسالها إلى المؤسسات التعليمية. ليستلمها الأساتذة المعنيون يوم 04 جويلية الجاري عند إمضائهم لمحاضر الخروج في العطلة الصيفية.

كما ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع، والتزامهم بالرزنامة المحددة والتنسيق الدائم مع الإدارة المركزية لتحقيق رقمنة هذه العملية، التي مكّنت من تلبية رغبات نسبة مرتفعة جدا من المشاركين في الحركة النقلية، مع الدقة والسرعة في التنفيذ وبأقصى درجات النزاهة والشفافية، وهذا مؤشّر من مؤشرات النجاعة وبعث الاستقرار في القطاع، مؤكدا أن جميع قرارات التمدرس ستتم رقمنتها في الدخول المدرسي المقبل.