استلام ثانوية ومتوسطة و4 ابتدائيات خلال الدخول المدرسي المقبل بباتنة

من المنتظر استلام ثانوية، ومتوسطة، و4 ابتدائيات، مع بداية الدخول المدرسي المقبل، بولاية باتنة.

وقد عقد صباح اليوم الأربعاء، والي باتنة، فريد محمدي، اجتماعا ولائيا موسعا مع مدراء الجهاز التنفيذي ورؤساء الدوائر.

حيث خصص لدارسة الاستعدادات، والتحضيرات الجارية للدخول المدرسي لموسم 2020/2019.

وقد تم تقديم عرض حول قطاع التربية، تم التطرق فيه إلى مستجدات الموسم الدراسي الجديد.

خاصة ما يتعلق بالهياكل المدرسية، والبالغ عددها 89 ثانوية، 180 متوسطة و650 مجمع مدرسي في الطور الإبتدائي .

كما تم التطرق لوضعية المشاريع التي هي في طور الانجاز، والتي استفاد منها القطاع في الأطوار الثلاث.

هذا وأكد الوالي على ضرورة انخراط الجميع في هذه الورشات التنموية للنهوض بقطاع التربية موازاة مع المشاريع التي تشهدها الولاية.

كما سيتم استلام 10 قاعات رياضة في الطور الثانوي، وقاعة رياضة واحدة في الطور المتوسط.

إضافة إلى 29 مطعم مدرسي، و24 قسم توسعة في الطور الابتدائي.

يذكر أن الولاية ستسلم معهد متخصص لتكوين مستخدمي التربية، و04 مدارس ابتدائية مزودة بالطاقة الشمسية.

من جهة أخرى، أكد ا الوالي على توفير الظروف الملائمة للدخول المدرسي، لاسيما ما تعلق بالتأطير البيداغوجي، الإطعام والنقل المدرسي.

كما دعا لتجاوز المشاكل التي تعاني منها بعض المؤسسة التعليمية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.