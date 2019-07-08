استلام ثلاث مدرجات بيداغوجية خلال الدخول الجامعي المقبل بمستغانم

سيعرف الدخول الجامعي المقبل 2019/2020، بولاية مستغانم، استلام ثلاث مدرجات بيداغوجية.

حيث سيتم استلام مدرجين بسعة 300 مقعد، بكل من قسم الهندسة المعمارية، التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة عبد الحميد بن باديس ITA سابقا.

أما المدرج الثالث، فقد تم إنجازه بالمدرسة العليا للفلاحة، حيث بلغت نسبة انتهاء الأشغال به بنسبة 95%، أين تم اضافة مخزنيين اثنين، مقهى ومصلى كملحقات بالمدرج .

من خلال المعاينة، أعطى الأمين العام للولاية توجيهات لمكاتب الدراسات والمقاولات المكلفة بإنجاز الثلاث مدرجات بضرورة وضع إضاءة جيدة وتجهيزهم بشاشات عرض البيانات Data Show.

وعاين الأمين العام مشروع المقر الإداري للأساتذة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، الأشغال به منتهية بنسبة 100%، على يتم تجهيز مكاتبه ويُسلم مع الدخول الجامعي المقبل .