استلام جرعة جديدة من لقاح جونسون اند جونسون

تلقت الجزائر، بين 19 إلى 24 ديسمبر الجاري دفعتيها الحادية عشرة والثانية عشرة من لقاحات جونسون & جونسون. كما تتمثل في 1.728.000 و 1.900.800 جرعة.

ويدخل هذا التسليم لـ 3.628.800 جرعة المرسلة هذا الأسبوع للجزائر من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال الآلية الدولية COVAX.

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كما استلمت الجزائر 15 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” الصيني قبل 15 أكتوبر المقبل، حسب تصريح سابق للمدير العام لمعهد باستور. كما أشار مدير معهد باستور، إن مخزون معهد باستور يتوفر على 7 ملايين جرعة. إضافة إلى الجرعات التي وزّعت على مديريات الصحة على المستوى الوطني.

واستلمت وزارة الصحة، شهر أوت الماضي، شحنتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمطار هواري بومدين الدولي. في إطار مبادرة آلية كوفاكس.

وتم استلام الشحنة الأولى على الساعة الثانية والنصف زوالا، المتمثلة في لقاح أسترازينيكا. أما الشحنة الثانية فتم استلامها على الساعة العاشرة والنصف مساء، المتمثلة بلقاح جونسون اند جونسون الأمريكي.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 278.8 مليون إصابة. وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 278.866.214، وإجمالي الوفيات 5.392.020 . في حين تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ816.362 حالة وفاة، والإصابات فيها 51.962.787.

وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.655 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.234.623. في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 479.133 وإجمالي إصابات 34.772.626

كما جاءت بالمرتبة الرابعة المكسيك من حيث الوفيات بـ298.508 وإصابات 3.943.764. وفي المرتبة الخامسة روسيا بوفيات 296.268 وإصابات 10.164.951.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.242 وإصابات 2.271.549. وسابعا بريطانيا بإجمالي وفيات 148.324 وإجمالي إصابات 11.958.841.

في حين جاءت بالمرتبة الثامنة إندونيسيا بوفيات 144.047 وإصابات 4.261.412. وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بوفيات 136.386 وإصابات 5.567.644.