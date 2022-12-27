استلام خط السكك الحديدية بوغزول-الجلفة-الأغواط  بالثلاثي الأول من 2023

توقع، وزير النقل، كمال بلجود، استلام خط السكك الحديدية بوغزول-الجلفة-الاغواط على مسافة 250 كيلومتر خلال الثلاثي الأول من العام المقبل.

كما أوضح وزير النقل أن “مشروع خط بوغزول-الجلفة-الاغواط يعرف نسبة إنجاز 90 بالمائة”. و”هو ما يسمح بالطموح لاستلام وتدشين هذا الخط الاستراتيجي خلال الثلاثي الأول من سنة 2023″.

وقال بلجود أن “كل هذه الجهود تأتي في سياق تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع بتجسيد مثل هذه المشاريع الحيوية”. “ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي”.

وذكر الوزير أن خط تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة، الذي وضع اليوم حيز الخدمة، “يأتي في إطار استكمال مسار السكك الحديدية (شرق غرب)”. “انطلاقا من ولاية تبسة وصولا لسيدي بلعباس على مسافة 1160 كيلومتر، وينتظر منه تحقيق الغايات المرجوة بربط المناطق ببعضها البعض”. و”جعل هذا الخط دافعا لجذب الاستثمار إلى جانب مساهمته في مرونة تنقل المواطنين والبضائع”.

كما أشرف بلجود والوفد المرافق له المتكون من وزراء الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، والاتصال، محمد بوسليماني. والتجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، على تدشين بولاية الجلفة لثلاث محطات للسكك الحديدية، تزامنا مع تدشين خط تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة. ويتعلق الأمر بكل من محطة حاسي فدول وسيدي لعجال والبيرين.

وقام المسؤولون على الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية بعرض شريط مصور. يبرز أهمية مشروع خط السكك الحديدية محل التدشين. والذي سيلعب دورا فعالا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. خاصة أنه أنجز وفق معايير حديثة بسرعة 160 كلم في الساعة وبأنظمة إشارة و اتصالات جد حديثة.

في حين سيسمح خط السكة الحديدية الجديد بفك العزلة على المناطق النائية و بربط شرق البلاد بغربها عبر خط الهضاب العليا الكبير.