استلام عدة منشآت تربوية بغليزان سبتمبر المقبل

سيتم استلام خمسة مجمعات مدرسية جديدة، بولاية غليزان، تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

ويتعلق الأمر بمجمعيين ببلدية غليزان، مجمع ببلدية بلعسل، مجمع مدرسي بالحي الجديــــد 560 مسكن بلدية المطمر، مجمع مدرسي بالحمادنة بوركبة.

بالإضافة إلى أنه سيتم استلام ثانويتـــين بكل من بلدية وادي الجمعة، وبلدة حد الشكالة، وكذا متوسطتين ببلديتي غليزان ووادي الجمعة.

إلى جانب انجاز 6 مطاعم مدرسية، منها 4 مركزية على مستوى بلديات غليزان، زمورة، مازونة، منداس وبلدية وادى أرهيو.

إضافة الى 91 قسم توسعة عبر بلديات الولاية قيد الانجاز، ووحدتين للكشف والمتابعة بثانويتين بكل من بلديتي غليزان ووادى أرهيو.