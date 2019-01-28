استلام عيادتين متعددتي الخدمات قريبا بالنعامة

سيتم استلام عيادتين متعددتي الخدمات بولاية النعامة، مع نهاية السداسي الأول للسنة الجارية 2019.

وحسب مديرية الصحة والسكان، يتواجد المرفقان بكل من بلدية البيوض، والتي ستتعزز بأول هيكل صحي لها، وببلدية مشرية التي تتوفر حاليا على 5 عيادات.

ولقد رصد لإنجاز هاتين العيادتين غلاف مالي يتجاوز 250 مليون دج.

وسيتم استلام العيادتين على أبعد تقدير شهر جوان من السنة الجارية، وفق نفس المديرية.

وستقدم العيادتان فور تسليمهما فحوصات طبية عامة وأخرى متخصصة.

مع توفرهما على عدة أقسام، كالأشعة وطب الأسنان، بالإضافة إلى الاستعجالات الطبية .