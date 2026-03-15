استلام كشوف نقاط الفصل الثاني يوم الخميس

خصصت وزارة التربية الوطنية، يوم الخميس القادم، يوما مفتوحا على مستوى المؤسسات التربوية للمستويات التعليمية الثلاثة، وذلك لتمكين الأولياء من استلام كشوف نقاط أبنائهم والاطلاع على مستوى تحصيلهم الدراسي.

وجاء ذلك، تنفيذاً للإجراءات الرامية إلى تمكين الأولياء من متابعة نتائج أبنائهم خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية 2025-2026. وفي إطار تعزيز التواصل بين المؤسسة التربوية وأولياء التلاميذ.

ويكتسي هذا اليوم أهمية خاصة، إذ يتيح للأولياء متابعة مستوى تحصيل أبنائهم والتعرف على مدى تقدمهم الدراسي.

كما يعزّز التواصل المباشر مع الطاقم التربوي والإداري بالمؤسسات التربوية. بما يسهم في مرافقة التلاميذ ودعمهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم وتحقيق أفضل النتائج الدراسية.