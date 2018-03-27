استلام ما يقارب 1000 موزع آلي جديد للنقود في الأسابيع القليلة المقبلة 

كشفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون اليوم الثلاثاء بباتنة عن اقتناء ما يقارب 1000 موزع آلي جديد للنقود من طرف بريد الجزائر “سيتم استلامهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأوضحت الوزيرة بأنه تم التوقيع على العقد خلال الأسبوع المنصرم و”ينتظر توزيع هذه التجهيزات تدريجيا بعد استلامها عبر كل الولايات التي تحتاجها”.

وفيما يتعلق بتوصيل المكاتب البريدية بشبكة الألياف البصرية، ذكرت الوزيرة بـ”الاتفاقية التي تم إبرامها بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر من أجل إعادة تهيئة شبكة الألياف البصرية بكل مكاتب البريد دون استثناء”.

وأشرفت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ببلدية “جرمة” على إطلاق أشغال تمديد وعصرنة شبكة الألياف البصرية بالمنطقة الشرقية للبلاد،

حيث ستسمح هذه الشبكة الجديدة التي تمتد على مسافة 642 كلم عبر 5 ولايات حسب المسؤولة الأولى على القطاع بـ”تأمين الوصلة المحورية الوطنية في هذه المنطقة،

ومن رفع حجم النطاق الترددي لبلوغ 2,15 تيرابايت في الثانية مما سيسمح بربط مختلف مناطق الناحية و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأعطت إيمان هدى فرعون بالمناسبة إشارة دخول وصلة الألياف البصرية تازولت-منعة حيز الخدمة على مستوى 104 كلم

موضحة بأن “العملية تندرج في إطار عصرنة الشبكة بولاية باتنة وستسمح بربط عدد كبير من البلديات والمناطق التي كانت معزولة بها بالألياف البصرية بما في ذلك 10 مقرات للبلديات و10 مكاتب للبريد”.

وخلال زيارتها إلى ولاية باتنة دشنت الوزيرة مشروع ربط حي 350 مسكن بمدينة باتنة بتكنولوجيا “الألياف البصرية بالبيت” ضمن برنامج مكثف لهذه التكنولوجيا استفادت منه الولاية لربط 13 ألف مسكن على مستوى 8 بلديات.

وقامت بعدها بزيارة مركز التضخيم لمؤسسة اتصالات الجزائر، حيث تلقت بالمناسبة شروحا حول نشاطات المركز والتجهيزات المستخدمة فيه،

كما دشنت مكتبي بريد جديدين على مستوى مدينتي تازولت وباتنة ومكتب آخر تمت إعادة تأهيله مؤخرا ببلدية منعة،

كما زارت مكتب بريد بقرية نارة تم ربطه مؤخرا بالألياف البصرية في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة بين مؤسستي بريد الجزائر واتصالات الجزائر.

وفي الاخير تفقدت السيدة الوزيرة مدرسة ابتدائية ببلدية منعة دشنت فيها قاعة متعددة الوسائط مزودة بحواسيب و موصولة بالإنترنت لفائدة التلاميذ.