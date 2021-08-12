عاجل
كورونا في الجزائر.. 851 إصابة جديدة و41 وفاة
إعــــلانات
الوطني

استلام مستشفى ميداني أمريكي بالمؤسسة المركزية لإسناد الصحة العسكرية بالبليدة

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
استلام مستشفى ميداني أمريكي بالمؤسسة المركزية لإسناد الصحة العسكرية بالبليدة
  • 691
  • 0

استلمت أمس الأربعاء، المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، مستشفى ميداني يعمل بنظام الضغط السلبي بسعة 30 سرير للعزل والاستشفاء و5 أسرة للإنعاش.

هذا المستشفى الميداني قدمته الولايات المتحدة الأمريكية كهبة للجزائر، تجسيدا للتعاون العسكري الجزائري-الأمريكي، وفي إطار الجهود المبذولة في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.

وجرت مراسم التسليم، على مستوى المؤسسة المركزية لإسناد الصحة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، حضرها إطارات من وزارة الدفاع الوطني وكذا المكلف بالأعمال لدى السفارة الأمريكية السيد “قوتام رانا”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971701
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات