استلام مستشفى ميداني أمريكي بالمؤسسة المركزية لإسناد الصحة العسكرية بالبليدة

استلمت أمس الأربعاء، المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، مستشفى ميداني يعمل بنظام الضغط السلبي بسعة 30 سرير للعزل والاستشفاء و5 أسرة للإنعاش.

هذا المستشفى الميداني قدمته الولايات المتحدة الأمريكية كهبة للجزائر، تجسيدا للتعاون العسكري الجزائري-الأمريكي، وفي إطار الجهود المبذولة في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.

وجرت مراسم التسليم، على مستوى المؤسسة المركزية لإسناد الصحة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، حضرها إطارات من وزارة الدفاع الوطني وكذا المكلف بالأعمال لدى السفارة الأمريكية السيد “قوتام رانا”.