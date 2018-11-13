استلام مشروع المسرح الجهوي بالأغواط مطلع السنة المقبلة  

يُرتقب استلام مشروع المسرح الجهوي بالأغواط، الجاري انجازه مطلع السنة المقبلة على “أقصى تقدير” حسبما أفاد به،اليوم الثلاثاء،مسؤولو قطاع الثقافة بالولاية.

وأوضح مدير قطاع الثقافة محمد نميليي، أنه يجري حاليا تهيئة أرضية القاعة وخشبة العرض ليشرع لاحقا في التهيئة الخارجية للمسرح بعدما أن انتهت كافة الأشغال الكبرى وهي العملية التي تتم بمتابعة مكتب دراسات محلي متخصص.

وأضاف أن أشغال إنجاز هذا الصرح الثقافي كلفت غلافا ماليا بقيمة إجمالية تصل إلى 670 مليون دج ضمن المخطط الخماسي المنقضي ويجري تزويده بجميع التجهيزات الضرورية.

ويضم المسرح الجهوي الذي يتسع لـ 800 مقعد قاعة عرض وعدة ورشات و ركح

وهو يستجيب للمقاييس العالمية الخاصة بالهياكل المسرحية إلى جانب فضاءات للتدريب ومجسمات مختلفة مثلما أشير إليه.

و من شأن هذا المشروع الثقافي،إعطاء دفعًا قويًا للحركية الثقافية وفتح “آفاق” جديدة للدراسات الجامعية في مجال الثقافات المسرحية واستقطاب الطلبة إليها واكتشاف المواهب الشابة.