استلام مشروع تهيئة “واد الوكريف” بسعيدة خلال الثلاثي الثاني من 2020

يترقب استلام مشروع تهيئة واد الوكريف، بقلب مدينة سعيدة، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2020، حسب ما أفاد به مدير الأشغال العمومية.

وتراهن السلطات المحلية على أن هذا المشروع الهام بعد دخوله حيز الخدمة، سيساهم في تسهيل حركة المرور، وتخفيف الضغط المروري الحاصل وسط المدينة، وتحسين الوجه الجمالي لها.

وحسب ما ذكره بلخير خالد بن الوليد، لـ”وأج”: “يتمثل إنجاز المشروع في ممرين سفليين إنطلاقا من محور الدوران المحاذي لمسجد العتيق بوسط المدينة ، وصولا إلى مستشفى أحمد مدغري على مسافة 354 متر”.

وستشرع أشغال الشطر الثاني لهذه العملية خلال شهر جانفي، والمتمثلة في إنجاز حظيرة للسيارات من 5 طوابق، ومحلات تجارية ومساحات خضراء، وفضاءات مفتوحة للعب الأطفال.

وتم تخصيص مبلغ 2.2 مليار دج، من وزارة الأشغال العمومية والنقل، لهذا المشروع الذي تشرف على متابعته المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى “أنجو”، بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية.