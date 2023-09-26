استلام نفق جبل الوحش بقسنطينة نهاية 2024

أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، تعليمات إلى المدير العام للجزائرية للطرقات لتسليم مشروع نفق جبل الوحش ببلدية قسنطينة مع نهاية سنة 2024.

وجاء هذا خلال زيارة العمل التي قادت الوزير اليوم الى ولاية قسنطينة، أين تفقد أشغال ترميم نفق جبل الوحش. وخلال إستماعه الى عرض حول هذا المشروع، أسدى الوزير تعليمات الى المدير العام للجزائرية للطرقات. لتسليم المشروع مع نهاية سنة 2024.

وفيما يخص ازدواجية الطرق أكد الوزير بأن القطاع سيسعى إلى تسجيل عملية لانجاز كل من الطريق الوطني رقم 97. الرابط بين قسنطينة- أم البواقي، والطريق الوطني رقم 77 الذي يربط قسنطينة-ميلة- جيجل.