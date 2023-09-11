استلام هياكل وتوفير 18555 حافلة.. هكذا سيكون الدخول المدرسي

سخرت البلديات ما مجموعه 18555 حافلة نقل، تحسبا للدخول المدرسي الجديد، الذي عرف أيضا استلام العديد من الهياكل التربوية.

كما أشار وزير الداخلية على هامش إشرافه على تقديم 60 حافلة للنقل المدرسي من قبل الشركة الوطنية سوناطراك، إلى أن 11383 حافلة من حظيرة البلديات. و7172 حافلة مؤجرة في إطار اتفاقيات مع متعاملي النقل.

في حين، أشار ابراهيم مراد، على أن المجهودات المبذولة في إطار التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي سمحت باستلام العديد من الهياكل التربوية. على أن يتم إستلام هياكل أخرى قبل نهاية السنة الجارية.

وفي اطار التحسين المتواصل لظروف التمدرس، -يضيف الوزير- تم إتمام عمليات صيانة وإصلاح ونظافة الهياكل المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها. فضلا عن إيلاء كل العناية لشق الخدمات المدرسية من إطعام وتدفئة مدرسية.

وعن مبادرة مجمع “سوناطراك” بإهداء 60 حافلة نقل مدرسي لفائدة البلديات في اطار الاحتفاليات المخلدة للذكرى الستين لتأسيسها، قال الوزير إنها “التفاتة محمودة طيبة تجسد معاني التكافل الوطني، والمساهمة الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية الجزائرية”. مضيفا “برهن المجمع عن بعده الاجتماعي في عدة مناسبات كما هو الشأن بنسبة للعملية التضامنية لشهر رمضان”. حيث “يساهم سنويا في التكفل بالعديد من العائلات المعوزة، على غرار مؤسسات وطنية كبرى أخرى تابعة لقطاع الطاقة والمناجم”. “على غرار شركتي سونلغاز ونفطال”.