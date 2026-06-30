استلام وتدشين عدد من مشاريع شبكة الطرقات عبر الوطن

سيتم استلام ووضع حيز الخدمة عدد من مشاريع تطوير وصيانة شبكة الطرق وإنجاز المنشآت الفنية عبر ولايات الطارف، بسكرة، غرداية، عين صالح، ميلة، تبسة، الجلفة وقسنطينة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال والشباب.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، سيتم إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة. في إطار مواصلة تعزيز البنية التحتية وتحسين ظروف النقل والتنقل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ففي ولاية الطارف، سيتم وضع حيز الخدمة مشروع إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 84 على المقطع الرابط بين بلديتي البسباس وبن مهيدي. إلى جانب تدعيم المقطع المزدوج من الطريق الوطني رقم 16 على مستوى الشباطة والذرعان.

بالإضافة الى استلام منشأ فني على الطريق الولائي رقم 129، بما يعزز سلامة مستعملي الطريق ويحسن الربط بين مختلف المناطق.

وفي ولاية بسكرة، سيتم استلام 3 مشاريع تشمل تدعيم الطريق الوطني رقم 121 بين زريبة الوادي والفيض على مسافة 18 كيلومتراً. وتدعيم الطريق الوطني رقم 46 ببلديتي أمليلي وأوماش على مسافة 11 كيلومتراً. إضافة إلى تدعيم مقطع من الطريق الوطني رقم 3 على مسافة 5 كيلومترات في الاتجاهين.

أما بولاية غرداية، فستشهد تدشين ووضع حيز الخدمة ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 10 كيلومترات. إلى جانب تدشين المدخل الشمالي الجديد لمدينة غرداية المتضمن جسراً. وهو مشروع من شأنه تحسين انسيابية حركة المرور وتسهيل الولوج إلى المدينة.

وفي ولاية عين صالح، سيتم استلام مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 52 على مسافة 9 كيلومترات. ومشروع صيانة الطريق الولائي رقم 143 على مسافة 9.4 كيلومترات. بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة على هذين المحورين.

كما ستشهد ولاية ميلة استلام مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين مدينة ميلة والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 10.4 كيلومترات. إضافة إلى إنجاز وصيانة الطريق الولائي رقم 2 بشطريه الأول والثاني على مسافة 8 كيلومترات.

وفي ولاية تبسة، سيتم استلام مشروع محور الدوران الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 والقطب الحضري “عدل” ببلدية بولحاف الدير. مع إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز محور دوران جديد على الطريق الوطني رقم 16 بمحاذاة جامعة تبسة.

أما بولاية الجلفة، فسيتم وضع حيز الخدمة مقطع من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 4 كيلومترات. يربط بين الجلفة وحاسي بحبح. إلى جانب وضع حيز الخدمة منشأة فنية (جسر) على نفس المقطع. بما يعزز انسيابية حركة المرور ويرفع من مستوى السلامة لمستعملي الطريق.

وفي ولاية قسنطينة، سيتم وضع حيز الخدمة مشروع ازدواجية وعصرنة الطريق الوطني رقم 79 على مسافة 16 كلم. الذي يعد من المحاور الاستراتيجية الرابطة بين ولايتي قسنطينة وأم البواقي. كما سيسهم في تحسين انسيابية حركة المرور ورفع مستوى السلامة المرورية.

كما سيتم وضع حيز الخدمة مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 على مسافة18.4 كلم الرابط بين قسنطينة وحدود ولاية ميلة. إلى جانب مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 03 بين منطقة القراح وحدود ولاية ام البواقي. بالإضافة إلى شطر من ازدواجية الطريق الولائي رقم 101 الرابط بين المدينة الجديدة علي منجلي ومنطقة السمارة.